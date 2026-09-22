Капитальный ремонт домов в Свердловской области завершен на 77% в этом году

В Свердловской области на 77% от запланированного объема завершен капитальный ремонт многоквартирных домов, который проводится за счет средств регионального Фонда капремонта. Всего в этом году планируется отремонтировать 851 дом, сообщил в своем Max губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max Фото: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max

Полностью завершен ремонт в 20 муниципальных образованиях, в том числе в Алапаевске, Верхнем Тагиле, Верхних Сергах и ЗАТО Свободный. В десяти муниципалитетах уровень выполнения превышает 80%. В этом году, по словам губернатора, количество домов, подлежащих ремонту за счет денег Фонда, было увеличено на треть. За все время его работы ремонт был проведен в 12 тыс. домах — в них ремонтировались инженерные сети, лифты, обновлялись кровли и фасады.

«Во многих домах такие работы капитального характера вообще проводятся впервые за всю историю их существования. Поэтому важно не снижать темп и обеспечивать жителям безопасность и комфорт. При этом Фонд капитального ремонта контролирует качество работ, а ответственность за результат сохраняется и после приемки. На все выполненные работы действует гарантия, и в течение пяти лет собственники могут обратиться в Фонд при обнаружении недостатков»,— прокомментировал Денис Паслер.

Фонд капитального ремонта Свердловской области собирался увеличить расходы на обновление жилья с 7,6 млрд руб. в 2025 году до 11,5 млрд руб. в 2026-м — планировалось отремонтировать 900 домов. При этом глава организации Станислав Суханов по итогам прошлого года оценил качество работ подрядчиков на 3,5 из 5.

Ирина Пичурина