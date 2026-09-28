В Павловском районе Кубани БПЛА атаковали нефтебазу

В станице Павловской Краснодарского края перекрыли движение на четырех участках дорог в связи с ликвидацией последствий атаки беспилотников на нефтебазу. Об этом сообщил глава Павловского района Роман Парахин.

Ограничения действуют на улице Проезжей — от Рабочей до Гладкова, на улице Ленина — от элеватора до места происшествия, на Промышленной — от Ленинградской до Молодежной, а также на улице Гладкова — от Жлобы до Проезжей. Дорога под мостом на улице Ленинградской также закрыта.

Атака беспилотников на территорию нефтебазы на улице Проезжей была зафиксирована в 03:12. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угрозы для жителей станицы не возникло. Для координации работ по ликвидации последствий создан муниципальный штаб, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Власти призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений, а жителей — не приближаться к территории объекта и не мешать работе экстренных служб. Глава района сообщил, что ситуация находится под контролем и на его личном контроле.

Вячеслав Рыжков