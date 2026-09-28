Дорогие и длительные перелеты ограничивают рост турпотока из Китая в Сочи

Поток туристов из Китая в Сочи постепенно увеличивается, однако заметно нарастить его пока мешают высокая стоимость и продолжительность перелета. Об этом ТАСС рассказал вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По словам эксперта, дорога из крупнейших городов Китая до Сочи занимает около семи-девяти часов. При этом до популярных курортов Юго-Восточной Азии китайские туристы могут добраться значительно быстрее — примерно за два-три часа. Более короткий перелет делает эти направления привлекательнее.

Сергей Ромашкин считает, что число гостей из Китая в дальнейшем продолжит расти. Вместе с тем он отмечает перспективность других зарубежных рынков. В частности, Сочи может быть более доступен для туристов из Турции, стран Ближнего Востока и Закавказья — добираться до курорта им быстрее и дешевле.

Наталья Белоштейн