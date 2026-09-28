Главные новости к утру 28 сентября

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.

Стоимость лома черных металлов в портах Балтики и Черного моря с конца августа к 25 сентября выросла на $14, или на 4–5%, до $339 и $325 за тонну, следует из индексов «Транслома». Это максимум с середины июня. В годовом выражении котировки увеличились на 16–21%.

Объединенная микроэлектронная компания рассматривает возможность покупки долей в китайских полупроводниковых фабриках, чтобы получить стабильный доступ к производственным мощностям для российских заказчиков. По данным источников «Ъ», участие в капитале должно упростить распределение квот и закрепить долгосрочное партнерство. Эксперты считают, что такая схема может повысить предсказуемость производства.

Доля торгцентров, построенных жилыми девелоперами в Москве, в 2026 году может вырасти вдвое относительно прошлого года, достигнув 76%. Это продиктовано стремлением застройщиков получать льготы при реализации профильных проектов. Их модель предполагает продажу объектов после завершения строительства. Но делать это часто оказывается непросто в свете ограниченной инвестиционной активности и спроса на торговые помещения.

Администрация президента Южной Кореи потребовала от властей Украины извинений из-за раскрытия информации о передаче военнопленных КНДР южнокорейской стороне. В канцелярии президента пояснили, что изначально между Сеулом и Киевом была договоренность оставить информацию о северокорейский военнопленных в тайне. Последующие опровержения властей Украины, что таких договоренностей не было, нарушают доверие между странами, отметили в канцелярии.