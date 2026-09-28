Квартиры обустроили магазинами

Доля торгцентров, построенных жилыми девелоперами в Москве, в 2026 году может вырасти вдвое относительно прошлого года, достигнув 76%. Это продиктовано стремлением застройщиков получать льготы при реализации профильных проектов. Их модель предполагает продажу объектов после завершения строительства. Но делать это часто оказывается непросто в свете ограниченной инвестиционной активности и спроса на торговые помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В 2026 году на долю девелоперов, специализирующихся на жилищном строительстве, придется 76% от общего объема сданных в Москве торговых центров, подсчитали в CORE.XP. За год значение вырастет в два раза. В 2025 году доля жилых девелоперов на рынке торговой недвижимости оценивалась в 35%, в 2024 году — в 10%. В общей сложности в Москве, по подсчетам консультантов, в этом году сдадут 87,4 тыс. кв. м в торгцентрах. В годовом выражении значение прибавит 32%.

Девелоперы жилья строят торговые комплексы для получения льгот при реализации основных проектов в рамках программы мест приложения труда и комплексного развития территорий, отмечает партнер Ricci Светлана Шорина. Такой подход позволяет им, например, существенно уменьшить или вовсе обнулить плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Превалирующая доля жилых застройщиков на рынке торговой недвижимости определяет облик проектов. Такие девелоперы обычно фокусируются на небольших районных торговых объектах. По данным CORE.XP, средняя площадь в 2025–2026 годах их проектов составляет 16 тыс. кв. м. Это соответствует среднему размеру заявленных в Москве торговых объектов в целом. Согласно оценке компании «Магазин магазинов», в 2026 году значение составит 16,4 тыс. кв. м. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что 42% от ожидаемого ввода в Москве в этом году формируют торговые центры районного формата (площадь 5–20 тыс. кв. м), 47% — микрорайонные (до 5 тыс. кв. м) и 11% — один окружной объект (20–45 тыс. кв. м).

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Небольшие торговые центры могут пользоваться спросом у арендаторов, считает госпожа Хакбердиева. Их посещаемость стабильнее, чем у больших объектов. Заполняемость районных проектов, по словам старшего директора CMWP Андрея Шувалова, на момент открытия составляет 50–60%, спустя год показатель может достигнуть 80–95%. Но проблемой для девелоперов, по мнению Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР), становится растущее предложение.

Нередко несколько жилых комплексов появляются в одной локации, а их торговая инфраструктура конкурирует за арендаторов и покупателей.

Жилые девелоперы воспринимают торговые центры как непрофильные активы и нередко стремятся быстрее продать, замечают в АТЭР. Но в свете сдержанной инвестиционной активности удачно реализовать, по мнению аналитиков, удается только качественные и заполненные объекты. В такой ситуации владельцы объектов могут продавать их по частям разным собственникам. Но подобный подход приводит к утрате единой концепции и снижает активность посетителей, предупреждает госпожа Хакбердиева.

Активность профильных девелоперов торговой недвижимости, по мнению Андрея Шувалова, в Москве остается сниженной в свете падения инвестиционной активности розничных сетей, высокой стоимости заемного финансирования и давления со стороны электронной коммерции. Эксперт замечает, что собственникам также сейчас не удается поднимать стоимость аренды площадей. Это ухудшает экономику проектов.

София Мешкова