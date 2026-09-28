Акции в пользу чипов

Объединенная микроэлектронная компания рассматривает возможность покупки долей в китайских полупроводниковых фабриках, чтобы получить стабильный доступ к производственным мощностям для российских заказчиков. По данным источников “Ъ”, участие в капитале должно упростить распределение квот и закрепить долгосрочное партнерство. Эксперты считают, что такая схема может повысить предсказуемость производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские полупроводники могут влиться в российскую микроэлектронику на акционерном уровне

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Китайские полупроводники могут влиться в российскую микроэлектронику на акционерном уровне

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В рамках стратегии Объединенной микроэлектронной компании (ОМК; должна консолидировать ресурсы и производственные мощности отрасли) рассматривается возможность выкупа акций китайских фаундри — полупроводниковых производств. Мера необходима для упрощения доступа к производству через нахождение компании в капитале фабрики. Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый со стратегией ОМК, и подтвердили два собеседника, участвовавших в ее обсуждении.

Основными задачами ОМК должны стать консолидация ресурсов, создание производственного микроэлектронного комплекса полного цикла и подготовка квалифицированных кадров, уточнял в интервью “Ъ” первый вице-премьер Денис Мантуров. Стратегию деятельности компании до 2030 года планируется утвердить в этом году (см. “Ъ” от 3 июня). На развитие ОМК государство может направить 750 млрд руб. Предполагается, что структура должна быть образована в том числе при участии крупнейшего микроэлектронного предприятия ГК «Элемент».

Как пояснил один из собеседников “Ъ”, смысл меры в том, чтобы купить долю или несколько в «небольших и непрестижных» фабриках, которые работали бы на местный рынок и на Россию. По его словам, аналогичный вариант предлагали и китайские фабрики. При этом количество акций роли не играет, настаивает источник “Ъ”, доступ зависит от того, что потребуют обе стороны, поскольку «можно и договориться, что одна или несколько производственных линий будут работать под российские нужды». Запланированные инвестиции или количество сделок в стратегии пока не учтены, говорят собеседники.

Покупка доли в китайской фабрике позволяет закрепить партнерство, участвовать в управлении и получать часть внутренней информации, говорит партнер юрфирмы «Цзиньши» Максим Слугин.

Но статус акционера не дает свободного доступа к патентам, ноу-хау и технологической документации: для их передачи нужны отдельные соглашения, поэтому рассчитывать на нее как на гарантированный способ «свободно» получить технологии нельзя, подчеркнул он.

Китайские фабрики не запрещают привлекать российские инвестиции, но могут не принять инвестора, особенно если он связан с государством или находится под санкциями, добавляет господин Слугин. Чтобы всерьез рассчитывать на распределение мощностей в свою пользу, нужен блокирующий пакет от 25% или контрольный — от 50% плюс 1 акции, считает советник ректора РГСУ Константин Поздняков. «Но Пекин сейчас больше заинтересован в привлечении чужого капитала и технологий к себе, а не в том, чтобы делиться управлением над собственными заводами, особенно с партнером, который сам находится под санкциями»,— подчеркивает он.

«Байкал», «Модуль», «Элвис» и многие другие дизайн-центры и так «печатаются» в Китае, говорит заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов. Локализации это не мешает: по правилам Минпромторга России баллы (присвоения статуса решения российским) дают за этапы работ, выполненных в России, доля в китайском заводе не добавит и не убавит ни одного.

Польза от «акционерной» схемы по большей части одна: место в очереди на производство. «Акционеру проще получить квоты и понятную цену»,— говорит господин Ершов.

В мире при этом так делают постоянно, напоминает он. Например, Sony и Denso на заводе TSMC в Японии, Bosch, Infineon и NXP в Дрездене. Но поскольку сама запись в реестре акционеров организации может создавать риски для ее западных поставщиков оборудования, стоит задуматься о покупке завода целиком и его переносе в Россию, а не миноритарных акций, резюмирует он. “Ъ” направил запросы в Минпромторг и ГК «Элемент».

Ника Сизова