Сырье металлоломится в Турцию

Сокращение предложения стальных полуфабрикатов в условиях ограничения логистики на Черном море повысило спрос на лом черных металлов в Турции и привело к росту цен на это сырье. С конца августа лом в российских портах подорожал на $14 за тонну. Но дальнейшее повышение цен ограничено конкуренцией турецкого проката с китайским, а потенциал увеличения отгрузок сдерживает снижение сбора лома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стоимость лома черных металлов в портах Балтики и Черного моря с конца августа к 25 сентября выросла на $14, или на 4–5%, до $339 и $325 за тонну, следует из индексов «Транслома». Это максимум с середины июня. В годовом выражении котировки увеличились на 16–21%.

Цены на лом в российских портах растут в условиях удорожания сырья на турецком рынке. По данным «Транслома», с конца августа стоимость лома в Турции также увеличилась на $14, или на 4%, до $394 за тонну с учетом фрахта (CFR). Согласно BigMint, цены на импортный лом в Турции приближаются к $410 за тонну. Поддержку оказывали устойчивый спрос металлургов, ограниченное предложение на внешних рынках и рост стоимости фрахта, уточняют аналитики.

Турция — крупнейший импортер лома черных металлов в мире, сырье из европейской части России экспортируется в страну, поэтому рост цен на турецком рынке положительно влияет на российских экспортеров, поясняют в «Трансломе».

По данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, в январе—августе 2026 года Россия увеличила экспорт лома черных металлов в Турцию на 33% год к году, до 524,5 тыс. тонн. Общие поставки сырья в страну за этот период сократились на 9,4%, до 12,25 млн тонн.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов говорит, что рост цены в отдельном контракте на американский лом на $5–7 за тонну, до $402 за тонну (CFR) в Турции задал ориентир прочих поставщиков. Но в сделках с экспортерами с Балтики цены увеличились на $1–2 за тонну за неделю, добавляет он. По словам топ-менеджера, удорожание сырья связано с ростом стоимости проката на экспортных рынках Турции, так как снижается объем поставок из Китая. Кроме того, продолжает господин Астахов, логистические ограничения в Черноморском регионе сократили возможности для отгрузок полуфабрикатов из России, что вынуждает турецких производителей активнее закупать лом как альтернативное сырье. Стоимость фрахта также сохраняется на высоком уровне. Помимо этого, в Турции начался закупочный цикл на ноябрь, что говорит о заинтересованности в закупках сырья, рассказывает Сергей Астахов.

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Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов также говорит, что наблюдается рост цен на арматуру, экспортируемую Турцией, что связано с определенным дефицитов сортового проката и полуфабрикатов в регионе из-за логистических проблем в Черноморском бассейне. Стоимость фрахта из Роттердама в Турцию судна класса Supramax выросла до уровня декабря 2021 года, добавляет аналитик. А недавний рост цен на коксующийся уголь, по его словам, может поддерживать стоимость чугуна.

По словам Сергея Астахова, сегодня сложно сказать, насколько тенденция на рост цен на лом будет устойчивой, так как сдерживающим фактором остается сезонное снижение спроса на сталь в строительстве на внутреннем рынке.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Мошкина добавляет, что пока переориентация общего грузопотока ввиду рисков судоходства из Черного моря на Балтику и формирование спроса на фрахт через это направление толкает цены вверх. Но, замечает она, стоит учитывать и издержки на поставки через открытые для экспорта порты.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что потенциал роста цен на лом ограничен конкуренцией турецких металлургов с китайским горячекатаным прокатом, а возможный объем экспорта — снижением сбора лома. По прогнозам «Транслома», в 2026 году сбор лома в РФ сократится на 11,6%, примерно до 14,5 млн тонн, что станет историческим минимумом. С учетом расширения экспортной квоты и замещения Турцией российских заготовок ломом Максим Шапошников прогнозирует рост экспорта на 10–15% год к году, до 0,88–1,03 млн тонн. Это примерно в два раза меньше, чем квота на экспорт лома черных металлов из РФ в размере 2,2 млн тонн. Экспорт лома в рамках квоты облагается пошлиной в 5%, но не менее €15 за тонну, на поставки сверх квоты действует пошлина не менее €290 за тонну.

Полина Трифонова