В Крыму и Севастополе объем продаж апартаментов упал на 39% в 2026 году

В Крыму и Севастополе в январе—июле 2026 года продано 1,1 тыс. апартаментов. Это на 39% ниже аналогичного периода 2025 года. Непосредственно в сегменте апарт-отелей (гостиничные объекты с профессиональным управлением и единой отделкой) количество сделок сократилось на 31% — продано 800 лотов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Квадратный метр апартамента в сделках, совершенных в январе-июле 2026 года, на полуострове в среднем составил 304 тыс. руб.— на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года. В том числе в апарт-отелях — 302 тыс. руб. Это на 13% ниже прошлого года. «Снижение связано не с динамикой по отдельным проектам, а со смещением спроса в сторону более дешевых проектов и локаций»,— уточнила Ольга Змиевская.

По ее словам, сегмент апарт-отелей рынка недвижимости Крыма и Севастополя в 2024–2025 годах находился в стадии активного роста. Рынок достиг стадии первичного насыщения и замедлился. «Сказывается усиление конкуренции со стороны других курортных локаций России: апарт-отели появились в Дагестане, Калининградской области, на Алтае, Урале. Сейчас уровень конкуренции высокий как внутри, так и вне рынка, выбор у инвестора широкий. Если прежде конкуренция была преимущественно в плоскости локации и качественных характеристик, то в последующие годы мы ожидаем ее смещения в сторону доходности, то есть условий для инвестора. Что касается емкости рынка, то мы ожидаем ее восстановления по мере стабилизации обстановки в России, но возврат к интенсивному росту уже вряд ли произойдет»,— прокомментировала Ольга Змиевская.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе-июле 2026 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в Крыму составила 203 тыс. руб. Это на 5% меньше, чем год назад. В Севастополе показатель увеличился на 11% год к году и достиг 200 тыс. руб.

Маргарита Синкевич