Офис экс-депутата Заксобрания Кубани выставили на торги за 59,4 млн рублей

Росимущество выставило на торги нежилые помещения в Краснодаре с начальной ценой 59,375 млн руб. Речь идет об объекте, который государство реализует в рамках программы приватизации. С условиями продажи ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

На торги выставлены помещения первого этажа здания на улице им. Фрунзе, 169 в Краснодаре. Площадь объекта составляет 461,7 кв. м. В состав лота входят несколько помещений. Кадастровая стоимость объекта — 24,337 млн руб.

Продажа проводится посредством публичного предложения в электронной форме. Начальная цена установлена в размере 59,37462 млн руб. с учетом НДС, цена отсечения — 29,68731 млн руб. Шаг снижения цены составляет 593,746 тыс. руб., или 1% от начальной стоимости.

Прием заявок начался 24 сентября и завершится 30 сентября в 16:00 мск. Торги назначены на 2 октября на 09:15 мск.

Основанием для продажи стало распоряжение Росимущества от 11 июня 2026 года №1414-р «Об утверждении перечня недвижимого имущества, подлежащего приватизации в рамках Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2025 №693». Предыдущая попытка реализовать объект не состоялась: соответствующее извещение было опубликовано 10 сентября, а лот получил статус «Не состоялся».

В ЕГРН собственником помещения сейчас указана Российская Федерация. Право собственности государства зарегистрировано 24 февраля 2026 года. До этого, 21 января, в отношении объекта был зарегистрирован арест на основании определения Центрального районного суда Сочи по делу №2-97/2026.

Это дело связано с рассмотрением иска заместителя генерального прокурора РФ об обращении имущества в доход Российской Федерации. Решение по нему Центральный районный суд Сочи вынес 19 февраля 2026 года. Одним из ответчиков по делу был экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края.

Согласно решению суда, в 2016–2025 годах за ним было оформлено право собственности на 72 объекта недвижимости, являвшихся предметом спора, совокупной кадастровой стоимостью с учетом долей 280,269 млн руб. Среди них суд указал нежилое помещение, право на которое было оформлено в 2025 году, с кадастровой стоимостью 24 336 608,68 руб.

Эта сумма полностью совпадает с кадастровой стоимостью выставленного Росимуществом помещения на улице Фрунзе. При этом опубликованный текст судебного решения не содержит кадастрового номера этого объекта, а адреса недвижимости в нем обезличены, поэтому однозначно идентифицировать выставленное помещение как объект, указанный в решении суда, по этим материалам нельзя.

Всего, как следует из материалов дела, за ответчиком в 2002–2025 годах было зарегистрировано право собственности на 118 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью с учетом долей 433,014 млн руб. На период 2016–2025 годов пришлись 93 объекта стоимостью 378,231 млн руб.

Суд также исследовал сведения о доходах депутата. По данным налогового органа, в 2016–2025 годах они составили 3,262 млрд руб., в том числе 2,104 млрд руб. дивидендов и 835,640 млн руб. дохода от предпринимательской деятельности. В материалах дела указано, что расходы на приобретение недвижимости и транспортных средств составили 454,639 млн руб.

Валерий Климов