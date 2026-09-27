Около 1 тысячи человек приняли участие в забеге в честь 233-летия Краснодара

В Краснодаре прошел легкоатлетический забег «Пульс города», приуроченный к 233-летию краевой столицы. Участие в нем приняли 950 человек, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Старт забегу дал глава Краснодара Евгений Наумов, а после финиша вручил награды показавшим лучшие результаты. Маршрут пролегал от Казачьей площади по улице Красной вдоль главных достопримечательностей города. Участники могли выбрать одну из трех дистанций — 3, 5 или 10 км.

Победителей определяли на каждой дистанции в мужской и женской категориях — главные призы получили 18 бегунов. Участие приняли как профессиональные спортсмены, так и любители, команды и семьи. Кроме того, приехали гости из других городов региона и страны.

В мэрии отметили, что мероприятие провели с усиленными мерами безопасности. Число участников ограничили, к забегу допускались только спортсмены старше 18 лет. Площадку оборудовали досмотровыми рамками, вдоль маршрута дежурили сотрудники полиции, ЧОПов, волонтеры и специалисты Службы спасения.

Алина Зорина