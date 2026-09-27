В Крыму жилье за год больше всего подорожало в Евпатории, Керчи и Симферополе

В январе-июле 2026 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в сделках в Крыму составила 203 тыс. руб. Это на 5% меньше, чем год назад. В Севастополе показатель увеличился на 11% год к году и достиг 200 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Динамика цен остановилась в наиболее дорогих локациях южного берега, тогда как в остальных городах рост пока сохраняется, хотя его темп сильно замедлился на фоне падения спроса»,— уточнила эксперт. Так, в Евпатории, по данным ЕИСЖС, средняя цена квадратного метра в январе-июле 2026 года составила 193 тыс. руб. Это на 14% больше, чем годом ранее. В Керчи показатель за год вырос на 12% — до 177 тыс. руб., в Симферополе — на 6% (до 167 тыс. руб.). В Алуште цена квадратного метра не изменилась и составила 331 тыс. руб., а в Ялте — 335 тыс. руб. (+1 год к году).

В августе 2026 года на вторичном рынке недвижимости полуострова стоимость квадратного метра жилья в сравнении с августом 2025 года в Алуште выросла на 18% (до 295 тыс. руб.), Севастополе — на 12% (до 207 тыс. руб.), Евпатории — на 9% (до 187 тыс. руб.), Симферополе — на 3% (до 171 тыс. руб.), Керчи — на 2% (до 117 тыс. руб.), Ялте — на 1% (до 260 тыс. руб.). Данные предоставили в консалтинговой компании Macon со ссылкой на «Домклик».

По данным ЕИСЖС, за семь месяцев 2026 года в Республике Крым продано 3,8 тыс. квартир в новостройках, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе реализовано почти 400 квартир за этот же период, спрос снизился на 5% относительно января—июля 2025 года.

«Если в течение семи месяцев 2025 года спрос был относительно стабилен, то в 2026 году количество сделок с каждым месяцем сокращалось. Пик в январе был связан с ожиданием изменений в условиях семейной программы, когда население попыталось "запрыгнуть в последний вагон". В последующем на падении покупательской активности сказались действительно ужесточившиеся условия по семейной ипотеке, высокие ставки по рыночным жилищным кредитам, что заставило людей пересмотреть свои планы и отложить покупку до лучших времен. В целом снижение спроса на недвижимость — общероссийская тенденция»,— прокомментировала Ольга Змиевская.

При этом сегмент жилья в Крыму, по оценкам аналитиков Macon, обладает высоким потенциалом для развития. «В регионе имеет место значительный накопленный спрос на улучшение жилищных условий и обновление жилого фонда. Дополнительный платежеспособный спрос формируют отдыхающие и мигранты»,— пояснила Ольга Змиевская.

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Маргарита Синкевич