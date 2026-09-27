Имущество керченского предпринимателя Народицкого выставили на торги за 52 млн рублей

Имущество предпринимателя из Керчи Ярослава Народицкого выставлено на электронный аукцион в составе единого лота с начальной ценой 52,34 млн руб. Как следует из документации лота, с которой ознакомился «Ъ-Кубань», предыдущая попытка его продажи в августе не состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги выставлены два жилых дома на улице Пошивальникова — площадью 229,2 кв. м и 298,4 кв. м, летняя кухня площадью 105,2 кв. м и пункт охраны площадью 4,4 кв. м. В состав лота также включены расположенные по тому же адресу элементы благоустройства и имущество, в том числе мощение, ограждение, система кондиционирования Mitsubishi Electric и мебель итальянских производителей.

Согласно постановлению Государственного совета Крыма от 18 декабря 2023 года №2031-2/23, перечисленные объекты входили в состав «движимого и недвижимого имущества гражданина Народицкого Ярослава Анатольевича», учитываемого как собственность Республики Крым. В документе прямо указаны оба дома на улице Пошивальникова, земельные участки и летняя кухня; кадастровые номера объектов совпадают с указанными в нынешней документации на торги.

В 2023 году имущество господина Народицкого уже включалось в перечень собственности Республики Крым. В постановлении Госсовета республики отдельным пунктом перечислены принадлежавшие ему объекты, в том числе два жилых дома и летняя кухня на улице Пошивальникова в Керчи, а также недвижимость в других районах города и в Симферополе.

Ярослав Народицкий оспаривал включение части этого имущества в республиканскую собственность в судах. В частности, он требовал исключить из перечня несколько объектов, указанных в пункте 383 постановления №2031-2/23. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в октябре 2025 года оставил без удовлетворения его требования; в судебном акте указано, что спорная недвижимость была зарегистрирована за Республикой Крым и передана в оперативное управление ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Ярослав Народицкий — один из участников керченского бизнеса, связанного с ООО «ЮВАС-ТРАНС», которому принадлежал имущественный комплекс Керченского судоремонтного завода. В 2023 году Народицкий также был единственным участником ООО «Фирма “Багира”», имущество которого отдельно было включено в перечень собственности Крыма.

В ноябре 2024 года Госсовет Крыма согласовал отчуждение объектов на Пошивальникова путем продажи на открытом аукционе. В приложении к постановлению отдельно перечислены оба жилых дома, летняя кухня и пункт охраны. В июле 2026 года Совет министров Крыма разрешил их продажу уже в составе нынешнего лота. Начальная минимальная стоимость имущества установлена в 52,343 млн руб. с учетом НДС.

Валерий Климов