«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 81:66 одержал победу над красноярским «Енисеем» в рамках 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

В первой четверти соперники демонстрировали открытый баскетбол. Инициатива переходила от одной команды к другой, и ни одному из коллективов не удавалось создать комфортный отрыв. Однако «железнодорожники» взвинтили темп в нападении, что позволило им завершить отрезок в свою пользу со счетом 20:15. Вторая четверть началась с доминирования южан, чей перевес достигал уже девяти очков, но красноярцы ответили агрессивным прессингом по всей площадке и на перерыв ушли при равном счете — 37:37.

Перерыв пошел на пользу кубанцам. Томислав Томович внес корректировки в игру своих подопечных, которые вышли с боевым настроем и усилили натиск на кольцо «Енисея». Сибиряки же не справились с давлением соперника и совершили ряд невынужденных потерь. «Локомотив-Кубань» довел встречу до уверенной победы со счетом 81:66.

Самым результативным игроком южан стал Ален Хаджибегович. В его активе 19 очков. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 3 октября сразятся в Краснодаре с московским МБА.

Евгений Леонтьев