На Кубани и Дону сократилось количество производителей косметики и парфюмерии

По состоянию на 1 августа 2026 года, в Краснодарском крае косметику и парфюмерию производят 133, а в Ростовской области — 54 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП). С начала года их количество сократилось на 7 (10 организаций) и 5,3% (3 организации) соответственно. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В Крыму косметику и парфюмерию производят 58 юрлиц и ИП (с начала года общее количество выросло на одну организацию или 1,8%), в Севастополе — 8 (+2 организации или 33,3%), в Адыгее — 5 (+1 организация или 25%).

«Суммарно в Крыму, Севастополе, Адыгее, Ростовской области и на Кубани в январе-июле 2026 года зарегистрирован 21 новый производитель косметики и парфюмерии, а закрыто 30 компаний. При этом годом ранее за тот же период на рынок вышли 38 новых бизнесов, а закрылся только 21»,— уточнили аналитики «Контур. Фокуса».

Подробнее о том, с какими вызовами столкнулся рынок косметики и парфюмерии в 2026 году — в материале «Review. Юг России» «Ненакрашенная экономика».

По мнению доктора технических наук, профессора кафедры технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов КубГТУ Василия Тарасова, Юг России, в частности Краснодарский край, обладает значительным потенциалом для развития производства парфюмерно-косметической продукции. Важным преимуществом региона является сочетание развитого агропромышленного комплекса, разнообразной растительной сырьевой базы, научно-образовательных организаций и формирующегося сектора производителей косметики и парфюмерии.

«Одним из основных ограничивающих факторов является разрыв между наличием регионального растительного сырья и технологиями его глубокой переработки. Наличие риса, винограда, лаванды или другого эфиромасличного растения еще не означает наличия готового ингредиента для косметической или парфюмерной промышленности. Необходим полный технологический цикл: сырье — подготовка — извлечение целевых компонентов — очистка — стандартизация — аналитический контроль — подтверждение безопасности ингредиент готовый продукт»,— пояснил ученый.

Особенно важным он считает развитие кооперации между аграрными предприятиями, переработчиками сельскохозяйственного сырья, производителями косметики и парфюмерии, университетами и научными организациями.

«Для Краснодарского края перспективным представляется формирование региональной системы глубокой переработки растительного сырья, в которой вторичные ресурсы одного производства становятся сырьем для другого. Такой подход позволяет одновременно решать несколько задач: повышать глубину переработки сельскохозяйственного сырья, вовлекать в хозяйственный оборот вторичные ресурсы, создавать продукты с более высокой добавленной стоимостью и постепенно формировать отечественную ингредиентную базу»,— рассказал Василий Тарасов.

Маргарита Синкевич