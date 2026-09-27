По данным на 14:20 мск, 27 сентября в аэропорту Сочи задержаны 70 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На вылет задержаны 30 рейсов. Самолеты должны направиться в Москву, Самару, Новосибирск, Тюмень, Омск, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Батуми, Стамбул, Ижевск, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь. Отмененных рейсов нет.

Рейс SU-1781 авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Москву, который должен был вылететь 26 сентября в 09:35 мск, перенесен на 21:35 мск 27 сентября. Рейс FV-6293 в Самару вместо 10:45 мск 26 сентября вылетит сегодня в 18:50 мск, сейчас идет регистрация. Рейс FV-6681 в Новосибирск задержан почти на сутки, он должен вылететь сегодня в 19:05 мск.

На прилет задержаны 40 рейсов. Самолеты должны прибыть в аэропорт Сочи из Новосибирска, Омска, Ульяновска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Даламана, Стамбула, Тель-Авива, Самары, Владикавказа, Минеральных Вод, Перми, Тюмени, Уфы, Омска, Ижевска, Саранска, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Казани, Красноярска, Архангельска. Отменены 10 рейсов из Саратова, Махачкалы, Кирова, Москвы, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Рейс FV-6942 из Новосибирска в Сочи должен был прибыть вчера утром, согласно актуальным данным прилет ожидается около 22:55 мск. Рейс SU-2827 из Омска вместо 08:35 мск 26 сентября прибудет в 20:35 мск 27 сентября. Также более чем на сутки задержан прилет рейса DP-316 из Ульяновска, он должен прибыть сегодня в 16:30 мск, сейчас самолет в пути.

Актуальные данные о своем рейсе пассажиры могут узнать у авиаперевозчиков и на онлайн-табло аэропорта Сочи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 27 сентября ограничения на полеты отменили в аэропортах Сочи и Геленджика. Они были введены прошедшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Алина Зорина