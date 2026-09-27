ГК «Абрау-Дюрсо» за год увеличит производство безалкогольных напитков на 12%

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» по итогам 2026 года планирует выпустить не менее 11 млн бутылок безалкогольных напитков. До 2029 года компания будет наращивать объем производства такой продукции на 12% ежегодно. Об этом руководитель направления «Безалкогольные напитки» ГК «Абрау-Дюрсо» Антон Ровенский рассказал на встрече с представителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Так, в 2026 году новый продукт, созданный специально для новогодних торжеств, пополнит линейку безалкогольных напитков на основе натурального виноградного сока.

Как рассказали в компании, в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано стратегическое соглашение между тематическим парком «Дед Мороз» и «Абрау-Дюрсо». Документ закрепил долгосрочное партнерство в сфере совместного продвижения культурных ценностей, развития туристической и событийной инфраструктуры, а также реализации креативных проектов в Великом Устюге при поддержке правительства Вологодской области. В частности, в презентации нового напитка в Абрау-Дюрсо в сентябре 2026 года принял участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Маргарита Синкевич