На Кубани в сфере дошкольного образования работают более 53 тысяч специалистов

В Краснодарском крае в сфере дошкольного образования работают свыше 53 тыс. специалистов: воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

В Краснодарском крае действуют различные меры поддержки работников образования, в том числе воспитателей. Специалисты ежемесячно получают дополнительную выплату, доплаты молодым специалистам, 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке, а также дополнительные муниципальные меры поддержки.

Всего в Краснодарском крае около 1,5 тыс. детских садов, в которых воспитывают более 230 тыс. детей. В дошкольных организациях Кубани открыты 30 служб ранней помощи для всесторонней поддержки семей с детьми с отклонениями в развитии.

Алина Зорина