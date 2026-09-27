В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Местами на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

28 сентября, а также ночью и утром 1 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений, прогнозируется сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер с порывами 20–25 м/с. Кроме того, на реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением опасных отметок.

Отмечается, что на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Граждан просят быть осторожными.

Алина Зорина