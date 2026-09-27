Утром 27 сентября в Краснодаре работает 71 АЗС

По состоянию на утро 27 сентября в Краснодаре работает 71 автозаправочная станция. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 40 АЗС, АИ-95 есть на 34 станциях, АИ-100 — только на 8 заправках, дизельное топливо можно приобрести на 68 автозаправочных станциях. Еще 35 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Котовского, Ростовское шоссе, Захарова, Дзержинского, Ростовское шоссе, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Новороссийская, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе в сети АЗС VP возле поселка Индустриального; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК»: Кожевенная; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Монтажников; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина