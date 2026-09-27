Ночью над Крымом и другими регионами сбили 96 БПЛА

Прошедшей ночью над территориями Республики Крым и других регионов ликвидировали 96 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 26 сентября до 08:00 27 сентября. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина