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Ночью над Крымом и другими регионами сбили 96 БПЛА

Прошедшей ночью над территориями Республики Крым и других регионов ликвидировали 96 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 26 сентября до 08:00 27 сентября. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина

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