Председатель Арбитражного суда Кубани Алексей Егоров ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ приняла отставку председателя Арбитражного суда Краснодарского края Алексея Егорова. Об этом сообщается в пресс-релизе 11-го заседания ВККС РФ за 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Егоров

Фото: krasnodar.arbitr.ru Алексей Егоров

Фото: krasnodar.arbitr.ru

В документе отмечается, что коллегия прекратила полномочия 22 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации».

Господин Егоров окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». С 2000 по 2007 год работал в прокуратуре, затем перешел в судебную систему. Кубанский арбитраж возглавил в 2016 году. В 2022-м был переназначен на очередной шестилетний срок.

Алексей Егоров является заслуженным юристом Кубани, имеет первый квалификационный класс судьи. Награжден медалями и знаками отличия Совета судей РФ, Судебного департамента при Верховном суде РФ и Краснодарского края, в том числе наградным знаком «За служение правосудию».

Дмитрий Холодный