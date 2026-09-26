Главные новости к утру 26 сентября

При ударах БПЛА по Краснодарскому краю погибли люди, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Произошли возгорания на территории двух предприятий, также был поврежден жилой дом.

В Петропавловск-Камчатский доставили рыбаков со сгоревшего судна «Триумф».

Дональд Трамп отклонил мирный план Ирана и допустил возобновление бомбардировок, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал решение президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Майами.

Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ.