WSJ: Трамп отклонил мирный план Ирана и допустил возобновление бомбардировок

Президент США Дональд Трамп отклонил семидневный план Ирана о прекращении огня и заявил советникам, что рассчитывает возобновить удары по Исламской Республике после промежуточных выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

В разговоре со своим ближним кругом господин Трамп выразил скепсис по поводу того, что Иран будет выполнять условия предложенного плана, рассказали газете американские чиновники. Насколько масштабными будут планируемые президентом бомбардировки, пока неясно.

При этом, по словам собеседников издания, взгляды американского президента могут измениться в ближайшие недели, а также под влиянием результатов выборов. Сам господин Трамп публично заявлял, что внутренняя политика на его решения по Ирану не влияет. «Я абсолютно не брал и не буду брать в расчет фактор выборов, когда речь идет об Иране»,— говорил он, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке.

Предложенный Тегераном план предполагает, что США снимут морскую блокаду, разморозят иранские активы и отменят нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи Ирана пошли по пути сопротивления».