WSJ: Трамп отклонил мирный план Ирана и допустил возобновление бомбардировок
Президент США Дональд Трамп отклонил семидневный план Ирана о прекращении огня и заявил советникам, что рассчитывает возобновить удары по Исламской Республике после промежуточных выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP
В разговоре со своим ближним кругом господин Трамп выразил скепсис по поводу того, что Иран будет выполнять условия предложенного плана, рассказали газете американские чиновники. Насколько масштабными будут планируемые президентом бомбардировки, пока неясно.
При этом, по словам собеседников издания, взгляды американского президента могут измениться в ближайшие недели, а также под влиянием результатов выборов. Сам господин Трамп публично заявлял, что внутренняя политика на его решения по Ирану не влияет. «Я абсолютно не брал и не буду брать в расчет фактор выборов, когда речь идет об Иране»,— говорил он, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке.
Предложенный Тегераном план предполагает, что США снимут морскую блокаду, разморозят иранские активы и отменят нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры.
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Предложенная конструкция связывала прекращение боевых действий с временным открытием Ормузского пролива, ослаблением американских санкций и разморозкой части иранских активов. На период переговоров об окончательном соглашении отводилось не более двух месяцев, поэтому отказ от плана затрагивал не только режим огня, но и сам обмен условиями, который должен был вернуть стороны к ядерному диалогу.
Морская блокада подразумевает ограничения судоходства через Ормузский пролив в иранские порты и из них. До начала военной операции Иран экспортировал через этот коридор до 1,6 млн баррелей нефти в день, а после введения блокады объемы резко сократились, что делало открытие пролива для Тегерана ключевым экономическим условием.
В июле Дональд Трамп выражал опасение, что возобновление боевых действий сорвет дипломатические усилия и лишит Вашингтон шансов добиться отказа Ирана от ядерной программы. Тем самым продолжение военного противостояния создавало риск не только для действующего режима прекращения огня, но и для переговорного канала, который должен был привести к договоренности по ядерной программе.