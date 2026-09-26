В Петропавловск-Камчатский доставили рыбаков со сгоревшего судна «Триумф»

На судне «Персей» рано утром 26 сентября в порт Петропавловска-Камчатского доставили рыбаков со сгоревшего сейнера (ЯМС) «Триумф», сообщили «Ъ» в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, сотрудники поисково-спасательных отрядов МЧС и краевого «ЦОД» на судне Морспасслужбы «Печак» организовали транспортировку пострадавших с судна «Персей», стоящего на рейде, на берег. Сначала на сушу эвакуировали рыбаков с тяжёлыми травмами. Их встретили врачи Территориального центра медицины катастроф и кареты скорой помощи.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу стало известно, что у южного побережья полуострова Камчатки на судне «Триумф» произошёл сильный пожар. На борту находились 29 человек. 25 членов экипажа, в том числе, семерых раненых, спасла команда проходившего мимо судна «Персей». Судьба ещё четверых рыбаков пока неизвестна. Поисковая операция продолжается.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский