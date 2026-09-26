Глава МИД Германии поддержал приглашение Путина на саммит G20 в США

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал решение президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Майами. По его словам, возможный визит может стать проверкой готовности российского президента участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

«Это приглашение, которое может направить страна, председательствующая на саммите, станет для Владимира Путина лакмусовой бумажкой и покажет, готов ли он к добросовестным переговорам»,— заявил господин Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве (цитата по DPA).

Если президент России действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то его поездка может ознаменовать начало серьезных переговоров, считает глава МИД. «Такие возможности необходимо использовать», — добавил он.

Его коллега, госпожа Ананд, на встрече заявила, что была удивлена, узнав о решении Дональда Трампа. При этом она отметила, что не видит поводов для бойкота саммита со стороны Канады и подчеркнула важность вступления в диалог с Россией.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. В Кремле заявляли, что решение о поездке Владимира Путина в США пока не принято. По данным источников Bloomberg, президент собирается пропустить саммит.