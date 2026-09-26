Глава МИД Германии поддержал приглашение Путина на саммит G20 в США
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал решение президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Майами. По его словам, возможный визит может стать проверкой готовности российского президента участвовать в урегулировании конфликта на Украине.
«Это приглашение, которое может направить страна, председательствующая на саммите, станет для Владимира Путина лакмусовой бумажкой и покажет, готов ли он к добросовестным переговорам»,— заявил господин Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве (цитата по DPA).
Если президент России действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то его поездка может ознаменовать начало серьезных переговоров, считает глава МИД. «Такие возможности необходимо использовать», — добавил он.
Его коллега, госпожа Ананд, на встрече заявила, что была удивлена, узнав о решении Дональда Трампа. При этом она отметила, что не видит поводов для бойкота саммита со стороны Канады и подчеркнула важность вступления в диалог с Россией.
Саммит G20 состоится 14–15 декабря. В Кремле заявляли, что решение о поездке Владимира Путина в США пока не принято. По данным источников Bloomberg, президент собирается пропустить саммит.
Саммит G20 может служить площадкой для прямого контакта на высшем уровне, что подтверждается предыдущим опытом, когда принимающая сторона стремилась создать пространство для диалога. В логике администрации Дональда Трампа, диалог с соперниками используется для управления отношениями, снижения риска эскалации и продвижения американских интересов. Поэтому присутствие Владимира Путина на саммите стало бы возможностью проверить готовность сторон к дальнейшему обсуждению.
Однако, по мнению аналитиков, Вашингтон допускает избирательное сотрудничество с Россией только после окончания военной операции на Украине и стремится добиться от Москвы дополнительных уступок по вопросам украинского урегулирования. Администрация Трампа также намерена нормализовать отношения с Россией после завершения конфликта, прежде всего через избирательное экономическое сотрудничество, которое, как ожидается, будет выгодно США и может ослабить российско-китайские связи.