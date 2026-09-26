От Адыгеи в Госдуму России прошли два кандидата

По итогам выборов в Госдуму от Адыгеи в нижнюю палату парламента прошли два представителя. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

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По одномандатному избирательному округу №1 избран действующий депутат, член «Единой России» Владислав Резник. От региональной группы кандидатов партии в Госдуму девятого созыва проходит участник федеральной программы «Время героев», ветеран СВО, кавалер четырех орденов Мужества, подполковник Сергей Ковалев.

По словам Мурата Кумпилова, Владислав Резник представляет республику в Госдуме уже в третий раз, за это время при его участии реализованы многие значимые для региона инициативы и проекты. Сергей Ковалев, как отметил глава Адыгеи, также успел зарекомендовать себя. В период обучения по президентской кадровой программе «Время героев» он под наставничеством Мурата Кумпилова изучил рабочие процессы в органах власти — от муниципального до регионального уровня. Кроме того, Сергей Ковалев взял на себя часть задач по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их близких.

Елизавета Ершова