В Севастополе рассказали о режиме работы АЗС 26 сентября

В Севастополе завтра, 26 сентября, на автозаправочных станциях «ТЭС» три вида топлива — АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 — будут реализовываться по QR-кодам с лимитом 20 литров по цене не выше 100 руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Из-за ограниченного объема топлива заправка по кьюр-кодам будет осуществляться с 09:00 до 16:00 — после отпуск топлива по кодам прекращается. Бензин марки АИ-98, ДТ и ДТ NP поступят в свободную продажу с лимитом до 40 литров — с 05:00 до 21:00.

Заправка в канистры разрешена только для АИ-92, ДТ и ДТ NP — для работы домашних генераторов.

Пропан-газ доступен на семи АЗС без ограничений с 05:00 до 21:00 по следующим адресам: Городское шоссе, Хрусталева, 6, Крестовского, 56, Фиолентовское шоссе, Таврида 1, Таврида 2, Гончарное.

На восьми АЗС «АТАН» бензин АИ-95 будет доступен по QR-кодам с 10:00 до 16:00 с лимитом 20 литров по цене не выше 100 руб. На шести станциях «АТАН» в свободной продаже с 10:00 появится дизельное топливо с тем же лимитом — 20 литров — по цене не выше 100 руб. После 16:00 заправка по кодам прекращается.

Из-за ограниченного объема запасов заправка в канистры на АЗС «АТАН» запрещена. Рассылка кодов начнется в 21:30. Ранее поданные заявки остаются активными. Новые заявки принимаются в любое время, однако, как отмечается, учитываться будут уже при следующей выдаче.

Константин Соловьев