Глава Кубани поручил достроить детский сад на улице Калинина в Краснодаре до конца года

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил завершить строительство детского сада на улице имени Калинина в Краснодаре до конца года. Ход работ он проинспектировал вместе с главой города Евгением Наумовым, сообщили в администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дошкольное учреждение возводят в Юбилейном микрорайоне, оно рассчитано на 180 воспитанников. Сейчас стройка находится в завершающей стадии: идут пуско-наладочные работы и благоустройство двора. Губернатор подчеркнул, что объект практически готов и затягивать с открытием нельзя — важно завершить все работы, установить беседки и благоустроить территорию до конца года, чтобы сад как можно скорее начал принимать детей.

Вениамин Кондратьев отметил, что социальное строительство остается главным приоритетом в развитии краевого центра. За последние десять лет в Краснодарском крае построили 114 школ и 229 детских садов, из них 52 школы и 83 детских сада — в Краснодаре. Сейчас в Краснодаре строят еще 15 общеобразовательных и 23 дошкольных учреждения. Глава региона поручил держать каждый объект на строгом контроле.

В новом детском саду на улице Калинина будет восемь групп, включая ясельные — по поручению губернатора их предусматривают в каждом новом дошкольном учреждении. Каждая группа получит раздевалку, групповую и спальную комнаты, буфет и санузел. В саду откроют медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории также установят площадки с теневыми навесами и спортивные площадки.

Алина Зорина