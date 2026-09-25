Воздушную тревогу объявили в Севастополе вечером 26 сентября

Сегодня утром, 26 сентября, на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги на территории города жителям необходимо позаботиться о своей безопасности и сохранять спокойствие. Общественный транспорт продолжает работать во время воздушной тревоги.

UPD: Воздушная тревога отменена в 19:57 мск.

Алина Зорина