обновлено 19:48
Воздушную тревогу объявили в Севастополе вечером 26 сентября
Сегодня утром, 26 сентября, на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Во время действия воздушной тревоги на территории города жителям необходимо позаботиться о своей безопасности и сохранять спокойствие. Общественный транспорт продолжает работать во время воздушной тревоги.
UPD: Воздушная тревога отменена в 19:57 мск.