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обновлено 19:48

Воздушную тревогу объявили в Севастополе вечером 26 сентября

Сегодня утром, 26 сентября, на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги на территории города жителям необходимо позаботиться о своей безопасности и сохранять спокойствие. Общественный транспорт продолжает работать во время воздушной тревоги.

UPD: Воздушная тревога отменена в 19:57 мск.

Алина Зорина

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