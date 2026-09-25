В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты
Ограничения на полеты отменены в аэропортах Сочи и Геленджика вечером 25 сентября. Об этом сообщают пресс-службы аэропортов.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Ограничения в аэропортах городов-курортов вводили на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Пресс-служба аэропорта Сочи просит пассажиров следить за информацией о статусе своего рейса от авиаперевозчиков. По контактам, указанным в бронировании, гражданам сообщат обо всех изменениях. Также можно слушать аудиообъявления в терминале.