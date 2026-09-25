На улице Красных Партизан в Краснодаре ремонтируют канализационный коллектор после провала

На пересечении улицы Красных Партизан и проезда имени Кропоткина образовался провал. Причиной стало повреждение старого канализационного коллектора диаметром 2000 мм, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На время ремонта на улице Красных Партизан частично ограничат движение по трем полосам, ведущим на выезд из Краснодара, а также в сторону улицы Герцена. Как сообщил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов, провал возник на старом железобетонном коллекторе 1960-х годов, глубина залегания сетей — более 4 м. Сейчас место огорожено.

«На месте будут задействованы 6 единиц спецтехники и 15 сотрудников компании», — рассказал директор.

По данным мэрии, специалисты проведут ремонт открытым способом. По плану сначала разработают котлован, после этого промоют трубопровод для понижения уровня сточных вод и после этого приступят к восстановлению коллектора. До полного устранения провала работы будут вести круглосуточно. Завершить восстановление планируется до конца октября 2026 года.

Алина Зорина