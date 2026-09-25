Число педагогов в Краснодаре выросло на 1242 человека в новом учебном году

В новом учебном году количество педагогов в Краснодаре увеличилось на 1242 человека, этого удалось добиться благодаря комплексу мер поддержки. Об этом заявил глава города Евгений Наумов на совещании по вопросам ввода и открытия объектов образования, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В совещании также участвовали вице-губернаторы Елена Воробьева и Сергей Лагутин, краевые министры и заместители главы кубанской столицы. Губернатор подчеркнул, что построить здание недостаточно — важно своевременно оснастить его оборудованием и решить кадровые вопросы, не допуская простоя готовых объектов в ожидании выкупа или лицензии.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, сейчас в городе одновременно строят 15 школ и 23 детских сада, еще 31 школа и 72 детских сада находятся в проектировании. Для привлечения педагогов в Краснодаре действует ежемесячная выплата на погашение ипотеки — в прошлом году ее увеличили с 20 до 25 тыс. руб., сейчас ее получают более 1,5 тыс. человек. Также предусмотрены компенсация аренды жилья, гранты для молодых педагогов и ежегодная выплата 5 тыс. руб. к началу учебного года. С прошлого года в городе реализуется программа целевого обучения учителей и воспитателей для дальнейшего трудоустройства в школы и детсады краевого центра.

Алина Зорина