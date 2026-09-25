Губернатор Моор отказался быть депутатом Тюменской областной думы

Губернатор Тюменской области Александр Моор решил передать мандат в Тюменской областной думе, который достался ему в результате распределения мест между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, другому партийцу от «Единой России». В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что соответствующее право ему «представляет законодательство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Впереди много работы. Жители региона подали более 51 тыс. предложений в народную программу партии. Многие вошли в ее областную часть. Будем держать на контроле исполнение обязательств»,— подчеркнул господин Моор.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. По итогам выборов претенденты от «Единой России» одержали победу во всех 24 одномандатных округах. В результате распределения мандатов между списками кандидатов по единому округу, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила еще 16 мандатов (партия набрала 1 млн 34,6 тыс. голосов; 59,63%), ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс. ; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Явка на выборах составила 64,7%.

За время работы губернатором Александр Моор дважды отказывался от мандата депутата Тюменской областной думы. Впервые он уступил депутатское кресло коллеге по партии в 2021 году. Аналогичные решения тогда также приняли полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2020-2024 годах Владимир Якушев (победил на выборах в Госдуму), губернатор Свердловской области в 2012-2025 годах Евгений Куйвашев (избрался в заксобрание) и глава ХМАО в 2010-2024 годах Наталья Комарова (получила место в думе Югры).

В 2026 году Александр Моор стал вторым политиком из партсписка «Единой России», который отказался от депутатского кресла в Тюменской областной думе. В пятницу, 25 сентября, о соответствующем решении заявил заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда. «Новые вызовы и угрозы нашей безопасности не дают мне возможности заняться парламентаризмом на отдельно взятой территории. Не время перековывать мечи на орала. Уверен, с этим справятся региональные коллеги»,— пояснил чиновник. В ближайшее время к ним присоединится спикер думы ХМАО Борис Хохряков, который продолжит возглавлять парламент Югры.

В результате три вакантных мандата достанутся члену Совета федерации РФ — представителю Тюменской облдумы Дмитрию Горицкому, начальнику отдела реализации программ школы «Ямолод» Денису Ващенко и директору международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуарду Омарову (последние двое являются действующими депутатами), которые изначально не проходили в региональный парламент по партсписку «Единой России».

По итогам выборов «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально справороссы не проходила в новый созыв (их список набирал 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в поддержку справороссов, что позволило им попасть в облдуму.

Василий Алексеев