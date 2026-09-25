Замполпреда Калиберда высказался об отказе от мандата в Тюменской областной думе

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда не сможет приступить к работе депутатом Тюменской областной думы из-за «новых вызовов и угроз нашей безопасности», сообщили в аппарате полпредства. Чиновник подчеркнул, что внешние обстоятельства не позволяют ему отказаться от должности, на которой он может быть «максимально полезен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калиберда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Калиберда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Не время перековывать мечи на орала. Уверен, с этим справятся региональные коллеги»,— сказал господин Калиберда.

Голосование за кандидатов в Тюменскую областную думу проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. По итогам выборов список «Единой России» по единому округу поддержали 103,4 тыс. избирателей (59,63%), ЛДПР — 220,7 тыс. (12,72%), КПРФ — 187,8 тыс. (10,83%), «Новых людей» — 107,8 тыс. (6,21%), «Справедливой России» — 88,9 тыс. (5,13%). Партия пенсионеров (36,7 тыс.) и «Коммунисты России» (29,1 тыс.) не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила 64,7%.

Александр Калиберда участвовал в выборах в качестве кандидата в партсписке «Единой России» по единому округу. В ближайшее время от своих мест в Тюменской облдуме также откажутся губернатор Тюменской области Александр Моор и спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Их мандаты перейдут члену Совета федерации РФ — представителю Тюменской облдумы Дмитрию Горицкому, начальнику отдела реализации программ школы «Ямолод» Денису Ващенко и директору международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуарду Омарову (последние двое являются действующими депутатами), которые изначально не проходили в региональный парламент по партсписку «Единой России».

По итогам выборов «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально в новый созыв не проходила «Справедливая Россия» (набирала 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в поддержку справороссов.

Василий Алексеев