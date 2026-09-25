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Замполпреда Калиберда высказался об отказе от мандата в Тюменской областной думе

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда не сможет приступить к работе депутатом Тюменской областной думы из-за «новых вызовов и угроз нашей безопасности», сообщили в аппарате полпредства. Чиновник подчеркнул, что внешние обстоятельства не позволяют ему отказаться от должности, на которой он может быть «максимально полезен».

Александр Калиберда

Александр Калиберда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Александр Калиберда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Не время перековывать мечи на орала. Уверен, с этим справятся региональные коллеги»,— сказал господин Калиберда.

Голосование за кандидатов в Тюменскую областную думу проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. По итогам выборов список «Единой России» по единому округу поддержали 103,4 тыс. избирателей (59,63%), ЛДПР — 220,7 тыс. (12,72%), КПРФ — 187,8 тыс. (10,83%), «Новых людей» — 107,8 тыс. (6,21%), «Справедливой России» — 88,9 тыс. (5,13%). Партия пенсионеров (36,7 тыс.) и «Коммунисты России» (29,1 тыс.) не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила 64,7%.

Александр Калиберда участвовал в выборах в качестве кандидата в партсписке «Единой России» по единому округу. В ближайшее время от своих мест в Тюменской облдуме также откажутся губернатор Тюменской области Александр Моор и спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Их мандаты перейдут члену Совета федерации РФ — представителю Тюменской облдумы Дмитрию Горицкому, начальнику отдела реализации программ школы «Ямолод» Денису Ващенко и директору международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуарду Омарову (последние двое являются действующими депутатами), которые изначально не проходили в региональный парламент по партсписку «Единой России».

По итогам выборов «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально в новый созыв не проходила «Справедливая Россия» (набирала 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в поддержку справороссов.

Василий Алексеев

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Выборы-2026 на Урале

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Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Информационный стенд о кандидатах в депутаты на избирательном участке

Информационный стенд о кандидатах в депутаты на избирательном участке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие около 47% избирателей

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие около 47% избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования на выборах

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования на выборах

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Полпред президента в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму в военном госпитале

Полпред президента в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму в военном госпитале

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Большинство голосов на выборах всех региональных парламентов получила &quot;Единая Россия&quot;

Большинство голосов на выборах всех региональных парламентов получила "Единая Россия"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений

В 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Явка в Екатеринбурге превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей

Явка в Екатеринбурге превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В дни голосования в Свердловской области использовали списки избирателей в электронном виде

В дни голосования в Свердловской области использовали списки избирателей в электронном виде

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» на выборах в заксобрание Свердловской области увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%

По сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» на выборах в заксобрание Свердловской области увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». У коммунистов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области показатель снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». У коммунистов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области показатель снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Информационный стенд о кандидатах в депутаты на избирательном участке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие около 47% избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования на выборах

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Полпред президента в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму в военном госпитале

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Большинство голосов на выборах всех региональных парламентов получила "Единая Россия"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Явка в Екатеринбурге превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В дни голосования в Свердловской области использовали списки избирателей в электронном виде

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» на выборах в заксобрание Свердловской области увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». У коммунистов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области показатель снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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