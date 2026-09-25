Замполпреда Калиберда высказался об отказе от мандата в Тюменской областной думе
Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда не сможет приступить к работе депутатом Тюменской областной думы из-за «новых вызовов и угроз нашей безопасности», сообщили в аппарате полпредства. Чиновник подчеркнул, что внешние обстоятельства не позволяют ему отказаться от должности, на которой он может быть «максимально полезен».
Александр Калиберда
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Не время перековывать мечи на орала. Уверен, с этим справятся региональные коллеги»,— сказал господин Калиберда.
Голосование за кандидатов в Тюменскую областную думу проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. По итогам выборов список «Единой России» по единому округу поддержали 103,4 тыс. избирателей (59,63%), ЛДПР — 220,7 тыс. (12,72%), КПРФ — 187,8 тыс. (10,83%), «Новых людей» — 107,8 тыс. (6,21%), «Справедливой России» — 88,9 тыс. (5,13%). Партия пенсионеров (36,7 тыс.) и «Коммунисты России» (29,1 тыс.) не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила 64,7%.
Александр Калиберда участвовал в выборах в качестве кандидата в партсписке «Единой России» по единому округу. В ближайшее время от своих мест в Тюменской облдуме также откажутся губернатор Тюменской области Александр Моор и спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Их мандаты перейдут члену Совета федерации РФ — представителю Тюменской облдумы Дмитрию Горицкому, начальнику отдела реализации программ школы «Ямолод» Денису Ващенко и директору международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуарду Омарову (последние двое являются действующими депутатами), которые изначально не проходили в региональный парламент по партсписку «Единой России».
По итогам выборов «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально в новый созыв не проходила «Справедливая Россия» (набирала 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в поддержку справороссов.