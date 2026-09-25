В Адыгее возбуждено уголовное дело после того, как ребенок выпал из окна

В Адыгее в отношении 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения из окна. Девушка обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следователи установили, что 22 сентября этого года фигурантка находилась у себя в квартире в Майкопе вместе с малолетним сыном. Девушка оставила ребенка без внимания, в результате чего он залез на подоконник, открыл окно и выпал. Мальчик получил различные травмы, его госпитализировали. Сейчас несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы.

Алина Зорина