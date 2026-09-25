Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезда «Таврия» в Крым будут следовать до станции Керчь-Южная до 5 октября

Для поездов «Таврия» крымского направления действующая схема движения сохраняется до 5 октября включительно. Составы по-прежнему следуют до станции Керчь-Южная (Новый парк) и отправляются от нее, сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов опубликованы на сайте перевозчика.

О возможных изменениях в компании сообщат дополнительно.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд