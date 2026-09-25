Суд отказал в смягчении наказания жителю Симферополя за призывы к экстремизму

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отказал в удовлетворении жалобы защиты жителя Симферополя, осужденного по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2024 году фигурант дела, выступая противником специальной военной операции, неоднократно публиковал в мессенджере Telegram прямые призывы к уничтожению русских с использованием нецензурной лексики.

Железнодорожный районный суд Республики Крым приговорил его к 1,5 года колонии-поселения, а также запретил заниматься администрированием сайтов сроком на два года. Верховный суд Республики Крым оставил приговор в силе.

Адвокат в кассационной жалобе настаивал на чрезмерной суровости назначенного наказания и просил заменить реальный срок условным, апеллируя к принципу гуманности. Кассационная инстанция доводы защиты отклонила, указав на степень общественной опасности, характер деяний и их неоднократное повторение.

Константин Соловьев