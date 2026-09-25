Внедорожники занимают более 70% рынка новых автомобилей на Кубани

На Кубани в сегменте новых автомобилей более 70% занимают внедорожники. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Летом этого года на вторичном рынке Краснодарского края наибольшим спросом пользовались седаны, на них пришлось 36% всех просмотров объявлений, что на 4% меньше, чем в прошлом году. На внедорожники — пришлось 33%, их доля увеличилась на 8%.

Как рассказал руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко, этим летом объем предложения новых машин на Кубани увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как вторичный рынок сократился на 9%.

Средняя стоимость нового авто в Краснодаре составила 2,5 млн руб., что на 3,7% ниже, чем в прошлом году, когда цена достигала 2,6 млн руб. Топ новых машин совпадает с общероссийским: Lada Granta, Haval Jolion, Tenet T7, Lada Largus и Geely Monjaro.

Алина Зорина