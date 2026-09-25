Сергей Галицкий занял второе место в рейтинге Forbes «Наследие»

Forbes Life представил рейтинг предпринимателей, оценивая их не по размеру состояния, а по влиянию созданных ими общественных объектов. В список вошли бизнесмены, которые инвестировали личные средства в музеи, культурные центры, школы, спортивные сооружения и другие проекты, изменившие городскую и социальную среду. Вложения в строительство и восстановление храмов, синагог и мечетей при составлении рейтинга не учитывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Российской премьер-лиги Фото: пресс-служба Российской премьер-лиги

Каждый проект оценивался по четырем показателям с одинаковым весом — по 25%. Среди них сумма личных инвестиций предпринимателя, посещаемость или вместимость объекта, региональное значение проекта и экспертная оценка. При расчете вложений учитывались раскрытые бизнесменами и СМИ данные, а также оценки экспертов. Если проект финансировала компания, в расчет бралась только доля, соответствующая участию предпринимателя. Расходы на последующее содержание объектов, музейные коллекции и школьные эндаументы не учитывались. Все суммы пересчитывались в доллары по курсу на момент реализации проекта.

Первое место в рейтинге занял Роман Абрамович с итоговым баллом 123,3. Вторым стал Сергей Галицкий с 116,4 балла.

Основные проекты Галицкого сосредоточены в Краснодаре, где он развивал футбольный клуб «Краснодар», академию и спортивную инфраструктуру. Клуб предприниматель основал в 2008 году, тогда же появилась его детская академия. Строительство стадиона «Краснодар» началось в 2013 году, а первый матч на арене прошел в 2016-м. Стадион стал одной из центральных спортивных площадок города.

Вокруг стадиона и футбольной академии Галицкий также создал парк. Первая очередь была открыта в 2017 году, впоследствии появились еще шесть очередей, включая Японский сад площадью 7,5 га, стоимость которого Forbes оценивает в €70 млн, и «Парк облаков».

Отдельным направлением инвестиций предпринимателя стала футбольная академия «Краснодара». Ее инфраструктура включает 17 футбольных полей, два манежа и небольшой стадион с трибуной. Вложения в создание инфраструктуры оцениваются в $65 млн. Кроме того, у академии действует спортивный эндаумент, чистые активы которого оцениваются в 17 млрд руб.

В рейтинге также представлен Олег Дерипаска, занявший 26-е место с итоговым баллом 11,1. В 2019 году в Усть-Лабинске Краснодарского края предприниматель открыл лицей для одаренных детей. В 2023 году образовательное учреждение получило статус филиала МГУ.

Вячеслав Рыжков