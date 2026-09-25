В Симферополе 26 сентября перекроют «Горбатый мост»

В субботу, 26 сентября, в Симферополе временно прекратят движение по путепроводу в районе пересечения улиц Москалева и Гоголя, известному как «Горбатый мост». Ограничение будет действовать с 08:00 до 14:00.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Перекрытие связано с нанесением дорожной разметки в рамках реконструкции путепровода. На время проведения работ для автомобилистов организуют объезд.

Водителей просят учитывать временное ограничение при планировании поездок и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Мария Удовик