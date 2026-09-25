«Кубань Кредит» представил обновлённую линейку корпоративных банковских карт

В дополнительных офисах Банка «Кубань Кредит» стартовали продажи моментальных корпоративных карт в вертикальном дизайне, а также инновационных бизнес-карт со светящейся LED-полосой по периметру, у которых индикаторы активируются в момент прикладывания карты к терминалу или банкомату.

Фото: пресс-служба Кубань Кредит

«Редизайн линейки корпоративных карт — это ответ на запрос бизнеса, которому нужен простой функциональный продукт с передовым дизайном,— комментирует руководитель департамента корпоративного бизнеса Банка «Кубань Кредит» Андрей Мелков.— Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты одновременно были надежными расчетными инструментами и подчеркивали статус и стремление к инновациям наших корпоративных клиентов».

В целом корпоративные карты новой линейки — не просто финансовый инструмент, а элемент стиля и статуса.

Моментальные вертикальные карты можно получить за один визит в любом удобном дополнительном офисе банка.

Бизнес-карты со светящейся LED-полосой или светодиодами можно оформить в ближайшем офисе банка и в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Подробная информация — на сайте или в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8 800 555-25-18.

https://kk.ru КБ «Кубань Кредит» ООО