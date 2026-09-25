Кассация отказала в смягчении приговора крымчанину по делу о призывах к экстремизму

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор жителю Крыма, осужденному за публичные призывы в интернете к осуществлению экстремистской деятельности. Суд отказался заменять назначенное ему реальное лишение свободы условным.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в суде, мужчина, являвшийся противником специальной военной операции, неоднократно размещал в интернете публикации с прямыми призывами к уничтожению русских, используя при этом нецензурную лексику.

Железнодорожный районный суд Республики Крым признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил один год шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденному на два года запретили заниматься администрированием сайтов. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Защита в кассации просила смягчить наказание, ссылаясь на его чрезмерную суровость, а также применить к осужденному принцип гуманности и заменить реальный срок условным. Кассационный суд эти доводы не поддержал.

Суд указал на степень общественной опасности совершенных преступлений, их характер и неоднократность и признал назначенное наказание законным и справедливым.

Вячеслав Рыжков