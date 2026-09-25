В ЗСК обсудят проект обращения правительству о строительстве в зонах подтопления

Краснодарский край предлагает разделить правовое регулирование строительства и освоения земель в зонах затопления и подтопления. Соответствующее предложение депутаты Законодательного собрания края намерены направить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Проект обращения будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании ЗСК, сообщил председатель парламента Юрий Бурлачко.

Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, вопросы целевого использования земель остаются одним из приоритетов краевых властей. Дефицит доступных участков напрямую влияет на реализацию социальных обязательств, строительство и инфраструктурные проекты. При этом необходимые земельные ресурсы в регионе есть, в том числе в зонах подтопления.

Однако с августа 2026 года использование таких участков для строительства ограничено вступившими в силу изменениями федерального законодательства. В ЗСК считают, что разделение требований для зон затопления и подтопления позволило бы субъектам РФ использовать имеющиеся земельные резервы для проектов, не связанных исключительно с базовыми отраслями региональной экономики.

«В зонах подтопления мы, в частности, предлагаем предусмотреть возможность возведения и реконструкции объектов капстроя при условии разработки и выполнения всех положенных мероприятий по их защите от негативного воздействия вод, водоотведению»,— заявил Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, подготовка обращения связана с потребностями развития Краснодарского края, а также многочисленными обращениями жителей по поводу порядка применения вступившего в силу федерального закона.

Вячеслав Рыжков