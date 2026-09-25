В ЗСК обсудят проект обращения правительству о строительстве в зонах подтопления
Краснодарский край предлагает разделить правовое регулирование строительства и освоения земель в зонах затопления и подтопления. Соответствующее предложение депутаты Законодательного собрания края намерены направить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Проект обращения будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании ЗСК, сообщил председатель парламента Юрий Бурлачко.
По его словам, вопросы целевого использования земель остаются одним из приоритетов краевых властей. Дефицит доступных участков напрямую влияет на реализацию социальных обязательств, строительство и инфраструктурные проекты. При этом необходимые земельные ресурсы в регионе есть, в том числе в зонах подтопления.
Однако с августа 2026 года использование таких участков для строительства ограничено вступившими в силу изменениями федерального законодательства. В ЗСК считают, что разделение требований для зон затопления и подтопления позволило бы субъектам РФ использовать имеющиеся земельные резервы для проектов, не связанных исключительно с базовыми отраслями региональной экономики.
«В зонах подтопления мы, в частности, предлагаем предусмотреть возможность возведения и реконструкции объектов капстроя при условии разработки и выполнения всех положенных мероприятий по их защите от негативного воздействия вод, водоотведению»,— заявил Юрий Бурлачко.
По словам председателя ЗСК, подготовка обращения связана с потребностями развития Краснодарского края, а также многочисленными обращениями жителей по поводу порядка применения вступившего в силу федерального закона.