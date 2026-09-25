Екатерина Рыдченко: «С учетом того, что в России — 17,5 миллиона семей, клиентов хватает»

КубА Клуб провел очередной осенний бизнес-завтрак. Спикером встречи стала юрист, эксперт по оформлению мер государственной поддержки семьям Екатерина Рыдченко. Она начала этот бизнес после выхода в отставку со службы МВД. Ей удалось масштабировать бизнес и по перечню услуг, и по охвату рынка — сегодня Екатерина вместе со своей командой консультирует граждан по всей России онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер встречи — Екатерина Рыдченко, юрист, эксперт по оформлению мер государственной поддержки семьям

Фото: Михаил Брайко Спикер встречи — Екатерина Рыдченко, юрист, эксперт по оформлению мер государственной поддержки семьям

Фото: Михаил Брайко

«В среднем от 3 до 8 человек в день хотят проконсультироваться. Сначала обрабатывала самостоятельно. Потом стала привлекать сотрудников. Сейчас трое специалистов параллельно со мной консультируют по получению детских пособий и налоговых вычетов»,— рассказывает она.

Бизнес ведется полностью онлайн. Екатерина продает как методички, так и консультации. Отдельное направление — курс обучения экспертов по детским пособиям.

Масштабирование стало возможным благодаря объему рынка. В России 17,5 млн семей с детьми. Государство активно стимулирует их пособиями. Но далеко не все знают, на что имеют право. «Людей нужно просвещать»,— уверена Рыдченко.

Спрос подтверждают цифры. Ее команда провела уже пять потоков курса — около 150 выпускников. Продажи инфопродукта приносят около 200 тыс. руб. в месяц, консультирование — 350–500 тыс. руб. выручки. Двухмесячный курс обучения приносит около 1 млн руб.

ИИ в этом бизнесе также используется по некоторым направлениям, например для создания контента в соцсетях. Но, по словам Екатерины Рыдченко, без специалиста он пока нормально работать не может.

«Возможно, рано или поздно он заменит юриста, но пока нет. Потребитель так не сможет использовать ИИ»,— говорит она.

Вопрос от членов клуба: зачем платить за консультацию, если можно пойти в МФЦ или в «Госуслуги»? Ответ Рыдченко: может, но с экспертом вопрос решается быстрее и качественнее. Ее команда сопровождает клиента до конечного результата — до получения денег. Именно факт получения выплаты считается окончанием работы.

Из зала спросили: «А можно пример выплат, о которых большинство граждан не знает?»

Рыдченко: «Не все знают, что земельный участок многодетной семье из Краснодара проще получить в другом муниципалитете, а не ждать годами, пока появится вариант без коммуникаций где-нибудь в далеком пригороде. Или же можно получить компенсацию в 300 тыс. руб. Я считаю, что если государство дает какую-то поддержку, ее нужно брать»,— говорит она.

По мнению Екатерины Рыдченко, государство сегодня выстроило достаточно стройную систему помощи семьям с детьми. Поддержка начинается от беременности и продолжается до 17 лет. Беременная женщина в Краснодарском крае при определенных условиях может получать ежемесячно около 18 тыс. руб. Правда, претендовать на такую выплату могут около 40% будущих мам в регионе.

«Сейчас наше государство стремится к созданию автоматической системы. “Госуслуги” — это лучшее, что есть в мире. Там налажена подача заявлений, получение документов онлайн. И эта система, по-видимому, будет только усиливаться»,— отмечает эксперт.

Тема вызвала живой интерес у членов клуба: рассказ Екатерины Рыдченко в итоге перешел в практическую плоскость — ответы на конкретные вопросы участников клуба.

Справка о КубА Клуб КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

Рекламодатель: ИП Пшеничный Алексей Александрович

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