В Сочи двух руководителей осудили за взятки сотруднику Ространснадзора

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила в силе приговор Лазаревского районного суда Сочи в отношении руководителей коммерческих организаций Вартана Закарьяна и Гранта Григоряна. Они признаны виновными в даче взяток должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, с марта 2024 года по март 2025 года подсудимые систематически передавали деньги сотруднику Ространснадзора в интересах возглавляемых ими организаций. За это автомобили компаний могли беспрепятственно проезжать через пункт весогабаритного контроля без обязательных проверок, а также без привлечения к административной ответственности.

Общая сумма переданных денег составила 675 тыс. руб. Противоправную деятельность руководителей выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Закарьян приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Григорян, который полностью признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Обоим также запрещено в течение 3 лет 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях. Кроме того, каждый должен выплатить штраф в размере 1,35 млн руб. — двукратной суммы взятки.

Ранее суд вынес приговор должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО Сергею Вихорю, который получал передаваемые деньги.

Приговор в отношении фигурантов дела вступил в законную силу.

Мария Удовик