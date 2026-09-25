«Локомотив-Кубань» посвятит Дню города стартовый матч с «Енисеем» в Краснодаре

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 сентября проведет первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ. Встреча с красноярским «Енисеем» в Краснодаре будет посвящена 233-й годовщине со дня основания города. Игра начнется в 13:00 в «Баскет-Холле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Перед матчем состоится проход участников фанатского сектора «Локо» с клубными флагами, после чего пройдет церемония открытия сезона. Под своды арены также поднимут вымпел «Бронза» Единой лиги ВТБ, который краснодарская команда завоевала в прошлом чемпионате.

Для зрителей в фойе «Баскет-Холла» организуют зоны аквагрима и рисования плакатов, площадки с PlayStation и ретро-киберзоной, фотозону, «Локодворик» с настольными играми, аэрохоккей, тир и баскетбольную площадку «Спейсджамп». Для детей будет работать отдельная зона с аниматорами.

В матче с «Енисеем» «Локомотив-Кубань» впервые представит новую форму, посвященную 80-летию клуба и работникам железных дорог. Лимонно-желтые элементы экипировки символизируют сигнальную спецодежду железнодорожников. Специальными гостями встречи станут сотрудники Краснодарского филиала Северо-Кавказской железной дороги и предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием поездов.

В рамках нового проекта «ЛокоГость» перед матчем пройдет автограф-сессия с почетным гражданином Краснодара, олимпийской чемпионкой Ириной Караваевой. Встреча состоится на новой фотозоне, также посвященной празднованию Дня города.

Накануне матча, 26 сентября в 14:00, «Локомотив-Кубань» совместно с администрацией Краснодара проведет турнир по баскетболу 3х3. На Событийной площадке на улице Обрывной, 137 команды юношей и девушек разыграют Кубок 80-летия клуба. Для участников и зрителей подготовят анимацию и различные активности, а талисман «Локомотива-Кубани» Зубастик проведет развлекательную программу. Клуб также организует конкурсы и розыгрыши призов, обеспечит турнир профессиональными мячами, судьями и музыкальным сопровождением.