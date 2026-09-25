Краснодарский край возглавил рейтинг продаж детских туров на осенние каникулы

Краснодарский край стал лидером по продажам туров с детьми на осенние каникулы, заняв 26% от всех бронирований по России. По данным сервиса «Слетать.ру», за ним следуют Подмосковье и Приморский край (по 11%), Кавказские Минеральные Воды (7,5%) и Дагестан (4%). При этом из топ-5 направлений в этом году выпали Крым и Калининградская область, которые год назад занимали второе и третье места соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По данным сервиса «Островок», в числе наиболее востребованных у семей с детей направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Сочи. Средняя стоимость ночи составляет 6,3 тыс. руб., что на 6% ниже, чем годом ранее.

Несмотря на снижение цен, общий спрос остается сдержанным. Осенние каникулы в этом году при четвертной системе обучения запланированы на период с 26 октября по 3 ноября, при триместровой — на 5–11 октября и 16–22 ноября.

Мария Хоперская