В межсезонье туристов на Кубани будут принимать более 8 тысяч средств размещения

В Краснодарском крае в межсезонье туристов готовы принимать более 8 тыс. отелей, санаториев и гостиниц. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, курорты региона постепенно переходят на круглогодичный формат работы, а осенью и зимой спрос смещается с пляжного отдыха на горные прогулки, оздоровительные программы, экскурсии и эногастрономические поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Одним из востребованных направлений остается сельский туризм. Гости Кубани могут посетить сыроварни, пасеки, улиточные и устричные фермы, чайные плантации и форелевые хозяйства. Развивается и энотуризм: в регионе работают 35 современных виноделен, которые за первое полугодие приняли более 300 тыс. посетителей.

В прохладный сезон также сохраняется спрос на отдых у термальных источников. Основной бальнеологический кластер расположен в Мостовском районе, еще несколько объектов находятся в Апшеронском и Отрадненском районах.

По данным губернатора, растет интерес туристов к активному отдыху и посещению памятных мест. Сейчас в Краснодарском крае доступны более 360 туристических маршрутов, в том числе 16 специальных направлений для организованных детских групп.

Вячеслав Рыжков