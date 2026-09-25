Утром 25 сентября АИ-92 в Краснодаре отпускают 48 АЗС

В Краснодаре утром 25 сентября работают 79 автозаправочных станций. На 48 из них доступен бензин АИ-92, на 39 — АИ-95, на 13 — АИ-100, дизельное топливо продается на 75 АЗС. В мэрии отмечают, что ситуация в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В сети «Роснефть» топливо доступно на АЗС на трассе Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, а также на улицах Уральской, Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Захарова, Дзержинского, Бородинской, Кубанской Набережной и Крупской.

У «Лукойла» работают заправки на улицах Тургенева, проспекте Чекистов, Старокубанской, Автолюбителей, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе, Ростовском шоссе и Коммунаров.

АЗС «Газпрома» открыты на улицах Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российской, Ейском и Ростовском шоссе. В сети «Газпромнефть» топливо можно приобрести на Селезнева, Уральской, трассе Краснодар—Кропоткин со стороны хутора Ленина, улицах Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской.

В сети Rusoil работают АЗС на улицах Дальней, Бабушкина, Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе и Пластунской. Заправка «Татнефти» открыта на Ростовском шоссе, VP — возле поселка Индустриального. АЗС «СитиОйл» работают на Мачуги и Ростовском шоссе, Teboil — на Московской, Российской, Красных Партизан и Новороссийской.

Кроме того, топливо доступно на АЗС «Уфимнефть» на Ростовском шоссе и Восточном обходе, Atan — на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на улице Красных Партизан, «КТК» — на Александра Покрышкина и Кожевенной, «Ирбис» — на Степана Разина, PNB — на Шевченко и Монтажников, «Сивнефть» — на Уральской, «ЮНК» — на Российской, «Партнер» — на Уральской, «ОПТИ» — на Красных Партизан, Petrol — на 70-летия Октября, «Юпитер К» — на Первомайской.

На некоторых АЗС собственники ввели ограничения: топливо отпускают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 27 заправок временно не продают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков