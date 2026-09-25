Директор торгового предприятия в Крыму задолжал более 56,8 млн рублей налогов

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора торгового предприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как установило следствие, руководитель предприятия обеспечил подачу в налоговый орган деклараций за 2018 и 2019 годы с умышленно искаженными сведениями о хозяйственной деятельности. Декларации содержали информацию о фиктивных поставках товаров контрагентами, что повлекло необоснованное право на налоговые вычеты в размере более 56,8 млн руб.

В результате мер, принятых следователем, ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская